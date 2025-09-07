Ingresar
Sebastián Galmarini: “Podemos confirmar que es un triunfo de Fuerza Patria”

El director del Banco Provincia fue el primero en confirmar los resultados positivos para el peronismo. Kicillof todavía no llegó al búnker.

Hoy 21:03

La jefa de asesores del gobernador Cristina Álvarez Rodríguez y el director del Banco Provincia Sebastián Galmarini fueron los primeros referentes de Fuerza Patria en hablar en el búnker de La Plata.

“Hemos tenido una jornada electoral ejemplar, que se desarrolló en orden y en paz, donde el 63% pudo elegir”, dijo Álvarez Rodríguez.

Por su parte, el dirigente del massismo adelantó que “es un escenario de triunfo bastante importante”. “Tenemos resultados provisorios y podemos confirmar que es un triunfo de Fuerza Patria”, afirmó.

