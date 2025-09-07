El PJ se impuso por más de 12 puntos a La Libertad Avanza en la Primera Sección

Es la primera victoria del peronismo en una elección legislativa en esa sección desde 2009.

Hoy 21:31

La boleta de Fuerza Patria que encabezó Gabriel Katopodis en la Primera Sección Electoral se impone por más de 12 puntos sobre La Libertad Avanza, consumando una nueva victoria del peronismo en una elección legislativa después de dieciseis años. La alianza entre el kirchnerismo, el espacio que lidera Axel Kicillof y el massismo obtiene más del 47% de los votos, mientras que la boleta violeta que encabezaba Diego Valenzuela lo seguía con 37,15%.

Mucho más atrás quedó el Frente de Izquierda, con 4,28%. Cuarto se ubicó, con 4,16%, Somos Buenos Aires, el espacio en el que confluyeron peronistas no kirchneristas, la Coalición Cívica y el radicalismo que llevó al intendente de Tigre, Julio Zamora, como primer candidato.

De las 8 bancas que estaban en juego, y habiéndose escrutado más del 83% de los votos, la contundente victoria del peronismo le permite al oficialismo bonaerense sumar 5, mientras que La Libertad Avanza se quedó con las otras 3.

"Hoy se toma el pulso de cómo está el país", había dicho el ministro de Infraestructura bonaerense y candidato a senador por la primera sección, Gabriel Katopodis.

El exintendente de San Martín fue la cara del peronismo para hacerle frente al espacio del presidente Javier Milei que encabezó el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, excompañero de estudio y amigo personal del Presidente que dejó las filas del PRO para sumarse a La Libertad Avanza.

Los resultados en favor del peronismo estuvieron por encima de las expectativas de los propios dirigentes de Fuerza Patria. De hecho, cuando comenzó el recuento de los votos el peronismo reconocía que llegó a estar entre 8 y 10 puntos abajo de las boletas violetas y con el correr de los minutos comenzó una remontada. Esa tendencia no se detuvo. En la vereda de enfrente, dirigentes libertarios advertían en ese momento que el recuento final arrojaría una victoria ajustado, por dos puntos.