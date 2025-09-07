Se produjo un eclipse lunar total, conocido como “Luna de sangre”

La Luna adquirió un tono rojizo y fue visible principalmente desde el hemisferio oriental, con transmisión en vivo desde Filipinas por YouTube.

Hoy se llevó a cabo un eclipse lunar total, el segundo y último del año 2025 tras el ocurrido el 14 de marzo. Este fenómeno, conocido como “Luna de sangre”, se produjo cuando la Luna adquirió un tono rojizo debido a la refracción de la luz solar a través de la atmósfera terrestre.

La fase máxima del eclipse se dio a las 18:12 UTC, con la Luna sobre el océano Índico, lo que permitió que fuera visible principalmente desde el hemisferio oriental, que concentra alrededor del 85% de la población mundial. Además, pocas horas después, la Luna alcanzó su perigeo el 10 de septiembre a las 12:11 UTC, lo que hizo que se viera más grande de lo habitual durante el eclipse.

En cuanto a visibilidad: en África y Europa el fenómeno se pudo apreciar al atardecer del 7 de septiembre; en Asia central, alrededor de la medianoche; y en Oceanía y Extremo Oriente, durante la madrugada del 8 de septiembre. Este eclipse no fue visible desde América.

El evento se transmitió en vivo desde Filipinas por YouTube, ofreciendo a muchas personas la oportunidad de observar este espectacular fenómeno astronómico.

Aunque a pocas semanas también se producirá un eclipse solar el 21 de septiembre, este último no será visible desde Argentina, por lo que la Luna de sangre representó la mejor oportunidad de presenciar un fenómeno de este tipo desde el hemisferio oriental.

Info: Dante Farías