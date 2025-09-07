Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 07 SEP 2025
Gabriel Katopodis, tras el resultado electoral: “Hoy la gente votó para frenar a Milei”

El ministro bonaerense y candidato a senador interpretó el resultado como un rechazo al rumbo económico del Gobierno nacional.

Hoy 21:35

El candidato a senador provincial y ministro bonaerense, Gabriel Katopodis, valoró un triunfo para Fuerza Patria en las elecciones de este domingo y afirmó que "hoy la provincia le pone un freno a Milei".

