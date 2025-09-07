Gabriel Katopodis, tras el resultado electoral: “Hoy la gente votó para frenar a Milei”

El candidato a senador provincial y ministro bonaerense, Gabriel Katopodis, valoró un triunfo para Fuerza Patria en las elecciones de este domingo y afirmó que "hoy la provincia le pone un freno a Milei".
El ministro bonaerense y candidato a senador interpretó el resultado como un rechazo al rumbo económico del Gobierno nacional.
El candidato a senador provincial y ministro bonaerense, Gabriel Katopodis, valoró un triunfo para Fuerza Patria en las elecciones de este domingo y afirmó que "hoy la provincia le pone un freno a Milei". En el bunker de Fuerza Patria hay clima de festejo y así lo expresó Katopodis: "Tenemos datos muy avanzados de la provincia nos va marcando que hoy la provincia le pone un freno a Milei". Además profundizó las criticas al presidente. "Quería componer un país partido en dos. Muy injusto. Hoy se termina porque una buena parte de los bonaerenses le dijeron que no", afirmó.
En el bunker de Fuerza Patria hay clima de festejo y así lo expresó Katopodis: "Tenemos datos muy avanzados de la provincia nos va marcando que hoy la provincia le pone un freno a Milei".
Además profundizó las criticas al presidente. "Quería componer un país partido en dos. Muy injusto. Hoy se termina porque una buena parte de los bonaerenses le dijeron que no", afirmó.