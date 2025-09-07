Ingresar
Con el triunfo en Provincia, Fuerza Patria suma poder en Diputados y Senado

Tras imponerse en las elecciones provinciales, Fuerza Patria ocupará 21 bancas en Diputados y 13 en el Senado. Se redefine el equilibrio de poder en la Legislatura bonaerense.

Hoy 21:50
Senado

La contundente victoria de Fuerza Patria en las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, además de reconfigurar la situación política a nivel nacional de cara a los comicios de octubre, también significa una nueva disposición de la Legislatura bonaerense.

Con el 82,22% escrutado, el peronismo se quedó con el 46,93% de los votos, mientras que La Libertad Avanza (LLA) obtuvo el 33,85% del apoyo, muy por debajo de sus expectativas.

De esta manera, Fuerza Patria se quedó con 21 de las 46 bancas en disputa en Diputados, mientras que La Libertad Avanza obtuvo 18.

Respecto al Senado, el oficialismo mantuvo 13 de los 23 escaños que se definían en esta elección, por encima de los 8 que se quedó la oposición libertaria.

Cómo quedará conformada la Cámara de Diputados bonaerense

bancas bancas

