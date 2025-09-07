Con el triunfo en Provincia, Fuerza Patria suma poder en Diputados y Senado

La contundente victoria de Fuerza Patria en las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires , además de reconfigurar la situación política a nivel nacional de cara a los comicios de octubre, también significa una nueva disposición de la Legislatura bonaerense.

Con el 82,22% escrutado, el peronismo se quedó con el 46,93% de los votos, mientras que La Libertad Avanza (LLA) obtuvo el 33,85% del apoyo, muy por debajo de sus expectativas.

De esta manera, Fuerza Patria se quedó con 21 de las 46 bancas en disputa en Diputados, mientras que La Libertad Avanza obtuvo 18.