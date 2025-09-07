Máximo Kirchner a Milei: “Pediste sacar al pingüino del cajón y ahí lo tenés”

El diputado nacional y referente de La Cámpora respondió con dureza al presidente Javier Milei, tras la victoria de Fuerza Patria en la provincia. Lo acusó de menospreciar la historia del peronismo.

Hoy 22:05

Luego del triunfo de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires, el diputado nacional Máximo Kirchner lanzó un fuerte mensaje en redes sociales dirigido al presidente Javier Milei, retomando viejos cantos de campaña entonados por dirigentes y militantes de La Libertad Avanza.

“Pediste sacar al pingüino del cajón y ahí lo tenés. Parece que el pueblo no cambia de idea. Lleva las banderas de Evita y Perón”, escribió el referente de La Cámpora en su cuenta de Instagram, en un claro tono desafiante.

La frase alude al cántico usado por sectores libertarios durante la campaña —en referencia al expresidente Néstor Kirchner— y que fue fuertemente repudiado por sectores del peronismo.

En sintonía con su madre, Cristina Fernández de Kirchner, quien también cuestionó a Milei por “banalizar el Nunca Más”, Máximo Kirchner sumó así una nueva crítica al mandatario nacional, interpretando el resultado electoral como una respuesta directa del pueblo al discurso confrontativo del oficialismo.