La postal de Kicillof y Massa que se volvió viral tras la victoria bonaerense

El gobernador bonaerense y el exministro de Economía se mostraron juntos en una imagen que rápidamente se viralizó en redes tras el aplastante triunfo de Fuerza Patria en la provincia.

Hoy 22:23

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; y el exministro de Economía, Sergio Massa; se mostraron juntos apenas se conoció el resultado de la elección legislativa bonaerense.

En una foto que se viralizó, los dos están haciendo un gesto con la mano: muestran 3 dedos. Es una alusión al porcentaje de supuestas coimas que iba dirigida a Karina Milei, según el escándalo desatado tras la difusión de los audios del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo.

Este domingo, Fuerza Patria obtuvo un contundente triunfo sobre LLA por 13 puntos. Hubo municipios, especialmente en la primera y en la tercera sección electoral, en donde el peronismo se impuso con mayor contundencia, como por ejemplo Avellaneda, en donde la diferencia fue 61,78% contra 27, 54%; Berazategui: 60,71% contra 27%; La Matanza: 53,37% contra 28,67 o Lomas de Zamora: 55,56% contra 28,14%.

Mientras tanto, en la sede de La Libertad Avanza, todo fue desconcierto y desazón. El armador electoral bonaerense, Sebastián Pareja, esbozó una autocrítica, aunque aclaró que el partido no modificará el rumbo. "Tenemos que fortalecer nuestros lazos y comunicarnos mjeor", aseguró en el escenario frente a la militancia.