Zamora felicitó a Kicillof y destacó el mensaje de las urnas en Buenos Aires

El gobernador santiagueño envió un mensaje en sus redes sociales tras conocerse los resultados de PBA.

Hoy 22:29

El gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, felicitó públicamente a su par bonaerense, Axel Kicillof, tras las elecciones realizadas este domingo en la provincia de Buenos Aires. En sus redes sociales, Zamora saludó también al pueblo bonaerense por lo que calificó como una “gran y pacífica participación democrática”.

“El pueblo de la provincia de Buenos Aires se manifestó a favor de la paz social, del trabajo, de la producción y de un Estado presente”, escribió el mandatario santiagueño, resaltando el sentido de la jornada electoral.

Finalmente, Zamora llamó a la dirigencia política a “hacer el esfuerzo de construir una Patria mejor, sin odios, violencia ni discriminación”, al interpretar que ese fue el mensaje expresado por la sociedad bonaerense en las urnas.