Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 07 SEP 2025 | 19º
X
Locales

Zamora felicitó a Kicillof y destacó el mensaje de las urnas en Buenos Aires

El gobernador santiagueño envió un mensaje en sus redes sociales tras conocerse los resultados de PBA.

Hoy 22:29

El gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, felicitó públicamente a su par bonaerense, Axel Kicillof, tras las elecciones realizadas este domingo en la provincia de Buenos Aires. En sus redes sociales, Zamora saludó también al pueblo bonaerense por lo que calificó como una “gran y pacífica participación democrática”.

El pueblo de la provincia de Buenos Aires se manifestó a favor de la paz social, del trabajo, de la producción y de un Estado presente”, escribió el mandatario santiagueño, resaltando el sentido de la jornada electoral.

Finalmente, Zamora llamó a la dirigencia política a “hacer el esfuerzo de construir una Patria mejor, sin odios, violencia ni discriminación”, al interpretar que ese fue el mensaje expresado por la sociedad bonaerense en las urnas.

TEMAS Elecciones 2025

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Mitre dejó pasar una gran chance: cayó ante Defensores y se alejó del Reducido
  2. 2. Canal 7 celebra sus 60 años con un documental especial: "Uniendo Pueblos"
  3. 3. Colapinto finalizó 17º en el GP de Italia de Fórmula 1, que tuvo a Max Verstappen como ganador
  4. 4. Duro cachetazo para Sarmiento en Córdoba: lo ganaba pero terminó goleado y complicó su clasificación
  5. 5. La mujer filmada con su amante en un concierto de Coldplay le pidió el divorcio a su esposo
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT