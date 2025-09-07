Ingresar
Neder celebró el triunfo de Fuerza Patria en Buenos Aires y habló de “un freno al destrato al pueblo”

El senador por Santiago del Estero se refirió al triunfo de Axel Kicillof.

07/09/2025

El senador nacional por Santiago del Estero, José Emilio Neder, expresó su felicitación a la fuerza política Fuerza Patria por el triunfo en las elecciones de la provincia de Buenos Aires. A través de sus redes sociales, el dirigente destacó la importancia de la victoria y la atribuyó a la unidad del peronismo.

“¡Felicitaciones a Fuerza Patria de la provincia de Buenos Aires por esta gran victoria electoral de hoy! Mi reconocimiento a Cristina Kirchner, Sergio Massa y Axel Kicillof, artífices de la unidad del peronismo que hizo posible este triunfo”, señaló Neder, extendiendo su saludo a la militancia y al pueblo bonaerense.

El legislador remarcó que el resultado electoral representa “un freno en las urnas a tanto destrato al pueblo”, en alusión a las políticas nacionales que, según consideró, perjudicaron a amplios sectores de la sociedad.

