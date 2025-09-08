El tiempo para este lunes 8 de septiembre en Santiago del Estero: la semana comienza con una máxima de 25ºC

Se anuncia un lunes con cielo algo nublado, probabilidad de lluvias aisladas durante la mañana y vientos leves del noreste, rotando al este.
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este lunes en Santiago del Estero una mañana con cielo algo nublado, probabilidad de lluvias aisladas y vientos leves del sector noreste.
Hacia la tarde, cielo algo nublado, vientos rotando al este y una temperatura máxima que alcanzaría los 25ºC, de acuerdo a los datos aportados por el organismo.
El pronóstico extendido anuncia para el martes una jornada primaveral con cielo despejado, vientos moderados del noreste rotando al norte y una máxima que alcanzaría los 30ºC.
