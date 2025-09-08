El momento ideal para cepillarse los dientes: lo que muchos hacen mal sin saberlo

Los odontólogos aconsejan esperar al menos 30 minutos para proteger el esmalte. Qué ocurre si se hace antes.
Muchas personas creen que la mejor manera de cuidar sus dientes es cepillarse, apenas terminan de comer. Sin embargo, este hábito puede ser contraproducente. Los alimentos y bebidas, sobre todo los ácidos, debilitan de forma momentánea el esmalte dental, por lo que un cepillado inmediato puede desgastarlo y provocar mayor sensibilidad.
La clave está en darle tiempo a la boca para que neutralice los ácidos a través de la saliva, que actúa como un protector natural. De esta forma, se evita que el cepillado arrastre partículas y afecte la superficie de los dientes.
Según especialistas en odontología, lo más recomendable es esperar entre 20 y 30 minutos después de las comidas para cepillarse. Este período permite que el esmalte se recupere y que la limpieza sea más efectiva sin riesgos para la dentadura.