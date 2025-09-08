El momento ideal para cepillarse los dientes: lo que muchos hacen mal sin saberlo

Los odontólogos aconsejan esperar al menos 30 minutos para proteger el esmalte. Qué ocurre si se hace antes.

Hoy 07:15

Muchas personas creen que la mejor manera de cuidar sus dientes es cepillarse, apenas terminan de comer. Sin embargo, este hábito puede ser contraproducente. Los alimentos y bebidas, sobre todo los ácidos, debilitan de forma momentánea el esmalte dental, por lo que un cepillado inmediato puede desgastarlo y provocar mayor sensibilidad.

La clave está en darle tiempo a la boca para que neutralice los ácidos a través de la saliva, que actúa como un protector natural. De esta forma, se evita que el cepillado arrastre partículas y afecte la superficie de los dientes.

Según especialistas en odontología, lo más recomendable es esperar entre 20 y 30 minutos después de las comidas para cepillarse. Este período permite que el esmalte se recupere y que la limpieza sea más efectiva sin riesgos para la dentadura.