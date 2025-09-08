Murió un joven en un brutal choque mientras volvía de un partido de rugby con sus amigos

Salvador Passadore, de 18 años, perdió la vida tras el impacto de la camioneta en la que viajaba contra un camión en la Autovía 19. Cómo sigue la salud de los otros ocupantes.

Un trágico accidente ocurrió este sábado por la tarde sobre la Autovía 19, a la altura de Colonia San José, en el centro-oeste de la provincia de Santa Fe. Un joven rugbier de 18 años perdió la vida cuando la camioneta en la que regresaba con sus amigos impactó violentamente contra la parte trasera de un camión.

La víctima fue identificada como Salvador Passadore, jugador de la categoría M19 del Santa Fe Rugby Club. El grupo de amigos volvía de disputar un partido en Rafaela cuando se produjo el fatal choque. La violencia del impacto obligó a interrumpir el tránsito en ambos sentidos durante más de tres horas.

En el vehículo viajaban siete jóvenes de la misma institución deportiva. Según confirmaron fuentes oficiales, el conductor del camión Mercedes Benz no sufrió heridas. “Yo iba despacio. Sentí el golpe y el camión se me movió. No entendía qué pasaba”, relató sorprendido el chofer tras el siniestro.

Bomberos voluntarios, policías y servicios de emergencia trabajaron en el lugar para asistir a las víctimas. Tres de los ocupantes de la camioneta fueron trasladados al Hospital José María Cullen de la capital provincial. El director del centro de salud, Bruno Moroni, informó que uno de los jóvenes estaba próximo a recibir el alta, mientras que otros dos permanecían internados en sala general con lesiones que no comprometían sus vidas.