Así lo expresó el licenciado Osvaldo Granados en su columna de este lunes para Radio Panorama, tras el contundente triunfo del peronismo en las elecciones de la Provincia de Buenos Aires, que dejó en un escenario incierto a Javier Milei.

Hoy 08:26

El licenciado Osvaldo Granados analizó en su columna de este lunes para Radio Panorama el impacto político y económico tras el triunfo del peronismo en la Provincia de Buenos Aires, resultado que dejó en un escenario de incertidumbre al presidente Javier Milei.

“Ayer nació un candidato: Kicillof es el gran ganador y además logró independencia de Cristina, de Máximo y de La Cámpora”, sostuvo Granados, al señalar que el gobernador bonaerense se proyecta como una figura clave hacia las presidenciales de 2027.

Granados advirtió que el resultado electoral sorprendió a encuestadores y al propio mercado: “Fue un cachetazo que va a provocar un dólar que, para contenerlo, el Banco Central va a tener que salir a vender, pero no creo que le alcance hasta el 23 de octubre. Las acciones y bonos van a bajar y el riesgo país va a aumentar. Todo el mundo estará en pausa hasta las elecciones”, explicó.

Kicillof, un nuevo polo de poder

El analista remarcó que el escenario político quedó polarizado entre dos modelos antagónicos.

“Nació un candidato para 2027 que es Kicillof. No hay término medio: quedaron los dos extremos en materia económica. Uno privatista con apoyo a las empresas privadas y, del otro lado, alguien que nunca creyó en el RIGI y más estatista”, señaló.

En ese marco, subrayó que el gobernador bonaerense logró dar un paso clave al consolidarse con autonomía respecto a los principales referentes del kirchnerismo.

De cara a las próximas semanas, Granados se preguntó sobre la viabilidad de las iniciativas que el Gobierno busca impulsar: “Las reformas fiscal, impositiva y jubilatoria, ¿se pueden hacer? ¿Hay gente suficiente para aprobarlas? Va a ser interesante ver qué pasará el mes que viene para conocer cuántos diputados y senadores quedan”.

Además, cuestionó la estrategia política de la Casa Rosada: “La forma de actuar del Gobierno da pie a una frase que tiene muchos años: cuando todos son tus enemigos, ellos dejan de ser el problema; el problema sos vos”.

Por último, Granados advirtió sobre el malestar que generaron las medidas de apertura económica en la industria bonaerense.

“Evidentemente, las pymes de la Provincia de Buenos Aires se sintieron tocadas por la apertura de importaciones. Habrá que ver cómo es la reacción del Gobierno”, concluyó.