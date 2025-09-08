Se descompensó mientras manejaba y el camión se desvió hacia el monte en Ruta 34

Ocurrió entre Icaño y Real Sayana. El chofer, de Jujuy, está fuera de peligro.

Hoy 08:35

El hecho ocurrió en el kilómetro 547, entre Icaño y Real Sayana. El camión, que viajaba sin carga desde Salta hacia Buenos Aires, terminó en una zona montuosa. El chofer, oriundo de Jujuy, no sufrió lesiones.

En las últimas horas del domingo, personal de la Comisaría 55 de Icaño fueron alertados de un incidente protagonizado por un camión de cargas a la altura del km 547, sobre la Ruta 34, en dirección norte-sur.

Según se informó, el vehículo, un Mercedes Benz blanco acoplado a un semi térmico, perteneciente a la empresa Noelma y sin carga, se desvió de la calzada hacia una zona montuosa.

Al llegar al lugar, los oficiales constataron que el conductor, Arturo Galíser, de 54 años, oriundo de Jujuy, se encontraba bien de salud.

El hombre manifestó que perdió el control del camión debido a un malestar físico mientras transitaba desde Salta con destino a Buenos Aires, lo que provocó que el vehículo cruzara la cinta asfáltica y quedara aproximadamente a 40 metros de la ruta.