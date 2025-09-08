Añatuya: colectivo de larga distancia fue atacado a piedrazos en plena ruta

El transporte, proveniente de Capital, fue blanco de agresores aún no identificados. Investiga la Policía.

Hoy 08:44

El conductor de un colectivo relató que provenía de ciudad Capital y que al momentos de pasar por la ciudad de Añatuya, mientras circulaba por Av. Del Trabajo, a la altura del barrio Villa Nilda, fue víctima de un ataque inesperado.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según sus dichos, sujetos no identificados comenzó a arrojar elementos contundentes contra la unidad de transporte.

Afortunadamente, el o los agresores produjeron daños materiales en el colectivo, pero no provocaron lesiones a los pasajeros. Aunque el hecho generó alarma por el riesgo que implicó para la integridad física de quienes viajaban a bordo.

Tras la denuncia, personal policial implementó un operativo de recorrido y vigilancia en la zona señalada por el chofer, con el objetivo de dar con los responsables. Sin embargo, los resultados fueron negativos, y las autoridades continúan trabajando para esclarecer lo ocurrido.

Este tipo de incidentes no es aislado. En reiteradas oportunidades, choferes y empresas de transporte han advertido sobre ataques similares en Ruta 92, en Av, Circunvalación y en Ruta 7, especialmente en los accesos, donde desconocidos lanzan piedras u otros objetos contra los colectivos en movimiento, poniendo en grave peligro la vida de los pasajeros y causando importantes daños materiales.