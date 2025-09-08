Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 08 SEP 2025
EDESE informó cortes programados por trabajos de mejoras

Serán este martes y miércoles. La Empresa Distribuidora de Electricidad de Santiago del Estero continúa realizando obras en toda la provincia.

Hoy 08:46

Para poder efectuar obras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución, se producirán interrupciones en el suministro que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital, La Banda y a diversas localidades del interior de Santiago del Estero.

Este es el cronograma informado por EDESE:
Martes 9 de septiembre: de 08:00 a 11:00 hs afectando a las localidades de Tinajerayoj, Saldivar, Santa Justina y Anchito (dpto. Moreno); de 08:30 a 11:30 hs afectando a parte del barrio San Martin de la ciudad de La Banda (comprendido entre San Carlos, Avellaneda, Cervantes y San Luis); de 09:00 a 12:00 hs afectando a las localidades de Matara Viejo, Melero, Paso Grande y Tacu Atun (dpto. Juan F. Ibarra); de 10:00 a 13:00 hs afectando a las localidades de Colonia Jaime, Santa Elena y Villa Hipólita (dpto. Robles) y de 12:00 a 15:00 hs afectando a la ciudad de Pinto.

Miércoles 10 de septiembre: de 08:00 a 11:00 hs afectando a las localidades de Tinajerayoj, Saldivar, Santa Justina y Anchito (dpto. Moreno); de 08:30 a 11:30 hs afectando a parte de los barrios Tradición y América del Sur de la ciudad Capital (comprendido entre Bat. Libertad, Moreno, Solís, Brasil, Iguazú y Trinidad y Tobago); de 09:00 a 12:00 hs afectando a las localidades de Matara Viejo, Melero, Paso Grande y Tacu Atun. (dpto. Juan F. Ibarra); de 13:00 a 16:00 hs afectando a la localidad de Medellin (dpto. Atamisqui); de 14:30 a 17:30 hs afectando a las localidades de Nuevo Líbano (dpto. Banda), Rodeo de Soria, Sol de Mayo, Churqui y Antilo (dpto. Capital).

