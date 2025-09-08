Bº Alberdi: encontraron sin vida a una mujer de 84 años

La víctima fue identificada como Elvia Díaz. Una empleada doméstica dio aviso a la Policía tras encontrarla sin vida en su domicilio de calle La Plata al 400.

Hoy 09:50

La víctima fue identificada como Elvia Díaz, de 84 años. El hallazgo fue realizado alrededor de las 7.30 de este lunes, por una empleada doméstica de 57 años, oriunda del departamento Salavina, quien al llegar para iniciar sus tareas habituales se encontró con la dramática escena. De inmediato, dio aviso a las autoridades en la dependencia de seguridad de Tribunales.

Efectivos policiales, agentes de Protección Civil y peritos del Gabinete de Criminalística se hicieron presentes en el domicilio y trabajaron bajo las directivas de la fiscalía interviniente. También acudió personal del Sease 107, quienes constataron el deceso de la octogenaria.

Según precisaron fuentes judiciales, se descartó la hipótesis de robo, ya que no se registraron faltantes en el lugar. El cuerpo fue examinado por el médico forense, mientras se aguardan los resultados de los estudios complementarios que permitirán establecer las causas del fallecimiento.