El “Gordo Dan” pidió cambios en el equipo libertario y apuntó contra Sebastián Pareja

Es uno de los principales propagandistas del Gobierno y responde al asesor Santiago Caputo.

Hoy 10:49

Daniel Parisini, propagandista libertario más conocido como el “Gordo Dan” por su nombre de redes, exigió cambios en el Gobierno tras la contundente derrota de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre.

Apuntó, en concreto, contra Sebastián Pareja, el encargado de armar las listas por orden de la secretaria general, Karina Milei. Su tejido fue cuestionado desde el día uno por la tropa digital del asesor todoterreno Santiago Caputo, entre los que Parisini se destaca.

Sin un cargo formal en la Casa Rosada, Dan es uno de los principales difusores de Javier Milei y los suyos, además de conductor del programa ultraoficialista La Misa.

En su primer mensaje, dirigido al Presidente, Parisini marcó: “DT ordene ya el equipo. Acá seguiremos bancando hasta el final. Pero ordene ya el equipo. Ordene el equipo y venceremos”.

Minutos después, fue lapidario directamente contra Pareja y contra Ramón “Nene” Vera, ladero del armador en Moreno y quien se encargó de organizar el cierre de campaña de los libertarios el miércoles pasado.

“Esto no se puede permitir nunca más”, sentenció Parisini, sobre la captura de una foto que había subido “Nene” Vera junto a Pareja tras los enojos de los miembros de Las Fuerzas del Cielo -como se llaman los jóvenes referenciados en Caputo- cuando se quedaron sin lugares en las listas libertarias.

“Roma no paga traidores. LLA de la Provincia tampoco”, escribió ese día el puntero de Moreno en un dardo para el estratega y su tropa.

Las expresiones de Parisini dirigidas a Milei llegaron después de que Santiago Caputo subiera al escenario junto al Presidente, en una movida poco usual para el estratega, que suele orbitar en las sombras.

Entre la primera fila de funcionarios, Caputo escuchó cómo Milei asumió la derrota frente al peronismo, que le sacó diez puntos a LLA.

El estratega quedó relegado cuando se eligieron los nombres para sumar a las nóminas tanto provinciales, como para las nacionales del 26 de octubre. Eso generó un aumento de las tensiones dentro del Gobierno, con el sector de Pareja y de Martín y Eduardo “Lule” Menem, los elegidos de Karina Milei para definir los nombres de los candidatos.

Tanto los primos como la hermana presidencial fueron protagonistas de la mayor polémica de esta carrera electoral, en medio de la filtración de audios del echado titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, sobre supuestos retornos que pedirían Karina Milei y “Lule” Menem a las farmacéuticas, a través de la droguería Suizo Argentina. Ese tema ya está en la Justicia.

Con sus dichos de este domingo por la noche, Parisini pareció ser la voz cantante de un reclamo que suena más fuerte desde que se conocieron los números de la elección: que Caputo vuelva a tener mayor influencia en las decisiones oficiales, tras perder poder en el último tiempo.

En el tramo final de la campaña, ya en veda, el Gordo Dan quedó en el foco de la discordia por criticar al senador Luis Juez por votar en contra del veto de Milei a la ley de emergencia en discapacidad, con un ataque directo a su hija Milagros, que tiene parálisis cerebral.