Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 08 SEP 2025 | 18º
X
País

El dólar oficial se vende a $1.450 tras la derrota de La Libertad Avanza en Buenos Aires

Las aplicaciones de entidades privadas comenzaron a mostrar precios más altos para la divisa, en un arranque marcado por escasa oferta y fuerte expectativa.

Hoy 10:21

El dólar minorista sube y en algunos bancos ya alcanza el techo de las bandas de flotación que dispuso el Gobierno nacional. La reacción llega luego de la derrota del oficialismo en la provincia de Buenos Aires, con una diferencia de 14 puntos frente a Fuerza Patria, lo que se convirtió en un primer testeo del Gobierno de cara a octubre. Tras la noticia, las cotizaciones arrancan la semana con alzas de 5%.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En el Banco Galicia, por caso, la operatoria a través del homebanking muestra que se puede comprar dólar minorista a un precio de $1460. El viernes pasado había cerrado a $1385. Se trata de un alza de $75 (+5,4%) en una sola rueda. El Banco Supervielle lo vende a $1450, lo que representa una suba de $62 (+4,4%).

En el caso de la billetera digital Mercado Pago, la cotización sigue estática a $1400. Sin embargo, la aplicación no permite comprar los billetes verdes y explica que están con “demoras en la aplicación”. El Banco Nación todavía no muestra precios.

A mediados de abril, cuando el Gobierno anunció un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), se estableció un esquema de bandas de flotación. En aquel entonces, se estableció un piso a $1000 y un techo a $1400, aunque estos valores ajustan diariamente a un ritmo del 1% mensual. Hoy, actualizados, rondan los $953 y $1468, respectivamente.

“Nada va a cambiar en lo económico. Ni en lo fiscal, ni en lo monetario, ni en lo cambiario. Un abrazo a todos”, dijo anoche el ministro de Economía, Luis Caputo. 

TEMAS Dólar Crisis económica La Libertad Avanza

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Canal 7 celebra sus 60 años con un documental especial: "Uniendo Pueblos"
  2. 2. Zamora felicitó a Kicillof y destacó el mensaje de las urnas en Buenos Aires
  3. 3. Axel Kicillof, tras la victoria: “Es una alegría reparadora, le vinimos a poner freno al gobierno de Milei”
  4. 4. Victoria contundente del peronismo en la provincia de Buenos Aires: Axel Kicillof se posiciona de cara al 2027
  5. 5. Fuerte caída de las acciones argentinas en Wall Street tras la derrota electoral del Gobierno
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT