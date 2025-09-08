El dólar oficial se vende a $1.450 tras la derrota de La Libertad Avanza en Buenos Aires

Las aplicaciones de entidades privadas comenzaron a mostrar precios más altos para la divisa, en un arranque marcado por escasa oferta y fuerte expectativa.

Hoy 10:21

El dólar minorista sube y en algunos bancos ya alcanza el techo de las bandas de flotación que dispuso el Gobierno nacional. La reacción llega luego de la derrota del oficialismo en la provincia de Buenos Aires, con una diferencia de 14 puntos frente a Fuerza Patria, lo que se convirtió en un primer testeo del Gobierno de cara a octubre. Tras la noticia, las cotizaciones arrancan la semana con alzas de 5%.

En el Banco Galicia, por caso, la operatoria a través del homebanking muestra que se puede comprar dólar minorista a un precio de $1460. El viernes pasado había cerrado a $1385. Se trata de un alza de $75 (+5,4%) en una sola rueda. El Banco Supervielle lo vende a $1450, lo que representa una suba de $62 (+4,4%).

En el caso de la billetera digital Mercado Pago, la cotización sigue estática a $1400. Sin embargo, la aplicación no permite comprar los billetes verdes y explica que están con “demoras en la aplicación”. El Banco Nación todavía no muestra precios.

A mediados de abril, cuando el Gobierno anunció un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), se estableció un esquema de bandas de flotación. En aquel entonces, se estableció un piso a $1000 y un techo a $1400, aunque estos valores ajustan diariamente a un ritmo del 1% mensual. Hoy, actualizados, rondan los $953 y $1468, respectivamente.

“Nada va a cambiar en lo económico. Ni en lo fiscal, ni en lo monetario, ni en lo cambiario. Un abrazo a todos”, dijo anoche el ministro de Economía, Luis Caputo.