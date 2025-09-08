Dos palestinos atacaron a tiros una parada de colectivos en Jerusalén: seis muertos

El hecho ocurrió en una concurrida intersección en el norte de la ciudad y durante la hora pico. Los agresores fueron abatidos por un civil y un soldado que estaban en el lugar.

Dos atacantes palestinos abrieron fuego en una parada de colectivo en una concurrida intersección en el norte de Jerusalén este lunes, donde mataron a seis personas e hirieron a otras 21, en lo que la policía describió como un “ataque terrorista”, uno de los más mortíferos en la ciudad en los últimos años.

La policía dijo que los atacantes dispararon a personas que esperaban en una parada de colectivo de la línea 62, que opera en toda la ciudad. Un soldado israelí y un civil que estaban en el lugar dispararon y mataron a los atacantes, según las autoridades.

Cuatro de las víctimas fueron identificadas como Yaakov Pinto, un inmigrante español de 25 años que se había casado recientemente; Levi Yitzhak Pash; Israel Mentzer, de 28 años; y Yosef David, de 43. Tres de ellos eran rabinos.

Otras dos personas –entre ellas, una mujer de unos 50 años- fueron declaradas muertas después del ataque, producto de las heridas.

Según el servicio de ambulancias, otras 21 personas sufrieron heridas, incluidas seis que se encontraban en estado grave con heridas de bala.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, acudió al lugar unas dos horas después del tiroteo y advirtió que Israel está “librando una guerra en múltiples frentes”, incluyendo Gaza, Cisjordania e Israel.

Netanyahu debía comparecer ante el tribunal el lunes para su juicio por corrupción, que se retrasó debido a la situación de seguridad.

Netanyahu también elogió al soldado que mató a un atacante, miembro de una unidad recién formada para soldados ultraortodoxos, y dijo que las fuerzas israelíes estaban persiguiendo a los sospechosos que ayudaron a los atacantes.

Imágenes del ataque mostraban a docenas de personas huyendo de una parada de colectivo en una concurrida intersección–en una ruta que conduce a asentamientos judíos ubicados en Jerusalén este- durante la hora pico de la mañana. Se veía también un colectivo con agujeros de balas en el parabrisas detenido en una parada, con pertenencias esparcidas por la calle.

“De repente oigo que empiezan los disparos... Me sentí como si estuviera corriendo durante una eternidad”, dijo Ester Lugasi, que resultó herida en el ataque, a la televisión israelí desde el hospital. “Pensé que iba a morir”.

Los paramédicos que acudieron a la escena dijeron que encontraron una situación de caos, vidrios rotos, personas heridas y otras inconscientes en la ruta y en una acera cerca de la parada.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, condenó el “ataque terrorista” de esta mañana y llamó a buscar una “solución política” para la espiral de violencia en la región.