Murió Rick Davies, cantante y cofundador de Supertramp

El también compositor de algunas de las canciones más icónicas de la banda británica falleció a los 81 años.

Hoy 10:54

Rick Davies, cofundador, cantante y compositor de Supertramp murió a los 81 años, informó la banda de rock británica, que precisó que padecía mieloma desde hace cerca de diez años.

Davies nació en Swindon el 22 de julio de 1944 y falleció este pasado sábado en Long Island (EE.UU.).

El grupo recordó en su página web que su amor por la música comenzó de niño escuchando “Drummin’ Man” de Gene Krupa, tras lo que desarrolló una pasión por el jazz, el blues y el rock’n’roll.

Davies fundó Supertramp en 1969 en Londres junto con Roger Hodgson. “Dreamer”, “Bloody Well Right”, “Breakfast in America”, “Goodbye  Stranger” o "Even in The Quietest Moments" son algunos de los mayores  éxitos del conjunto.

Como coautor, según señaló la banda en su web, fue la voz y pianista detrás de las canciones más icónicas de Supertramp, “dejando una huella imborrable en la historia del rock”.

“Su voz llena de alma y su inconfundible toque en el Wurlitzer se convirtieron en el latido del sonido del grupo”, dijo el comunicado en referencia al piano eléctrico que se convirtió en su sello especialmente en los años setenta y ochenta.

Fuera de los escenarios, según la nota, Davies era conocido “por su calidez, resiliencia y devoción a su esposa, Sue, con quien compartió más de cinco décadas”.

“Tras enfrentar serios problemas de salud que le impidieron continuar de gira con Supertramp, disfrutaba tocando con sus amigos de toda la vida en la banda Ricky and the Rockets”, indicó el grupo, del que Hodgson se fue en 1983 para continuar su carrera en solitario.

“La música y el legado de Rick continúan inspirando a muchos y son prueba de que las grandes canciones nunca mueren, sino que siguen viviendo”, concluyó Supertramp en su homenaje a Davies, que en 2015 fue diagnosticado con mieloma, un cáncer en las células plasmáticas.

