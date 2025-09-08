Detuvieron a una joven por presentar un certificado médico trucho con sello falso de una reconocida diabetóloga

La acusada habría comprado el documento adulterado. La profesional se enteró de la maniobra por una colega que detectó irregularidades durante una auditoría en Pozo Hondo.

Un grave hecho de falsificación de documento fue descubierto por una médica santiagueña, quien denunció que su nombre y matrícula profesional fueron utilizados en un certificado médico apócrifo, presentado por una paciente en una auditoría médica oficial.

El caso comenzó a ser investigado semanas atrás, cuando una reconocida diabetóloga de La Banda fue alertada por una colega —médica auditora de la ANDis— sobre la existencia de un certificado con su supuesta firma y sello. El documento, que diagnosticaba “diabetes tipo II”, fue entregado por una joven de 23 años en la sede del PAMI de Pozo Hondo, donde la médica auditora estaba prestando funciones.

Según consta en la denuncia, el número de matrícula estaba incompleto y la firma no coincidía, lo que levantó sospechas inmediatas. Tras consultar con la especialista, esta confirmó que nunca había atendido a esa paciente, ni emitido ningún informe similar.

Con estos elementos, la Unidad Fiscal de La Banda, a cargo de la Dra. María Alejandra Holgado, inició una investigación que permitió identificar a la presunta responsable: una joven llamada Brenda, residente en el barrio 25 de Mayo.

Con orden de la jueza Roxana Menini, personal de la División Delitos Económicos allanó su domicilio el viernes y procedió a su detención. También secuestraron el certificado y otros elementos que podrían estar relacionados con la falsificación.

Durante el procedimiento, la acusada habría manifestado de manera informal que el documento fue comprado a otra mujer, lo que abre una nueva línea investigativa: determinar si existe una red de personas que confecciona y comercializa documentos médicos falsos.

La fiscal Holgado ya ordenó pericias caligráficas sobre el papel secuestrado y no se descarta que haya más implicados o que se produzcan nuevos operativos en los próximos días.