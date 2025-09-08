Añatuya: demoraron a un joven que intentó atacar a otro con un cuchillo por una campera

Ocurrió en el barrio Homero Manzi. El agresor fue detenido por la policía cuando deambulaba con el arma blanca en la mano.

Hoy 11:46

Un grave episodio de violencia se registró en la noche del domingo en la ciudad de Añatuya, donde un joven de 26 años fue demorado tras intentar agredir con un cuchillo a otro muchacho, aparentemente por una campera desaparecida.

El hecho ocurrió pasadas las 21 horas en el barrio Homero Manzi, cuando un joven de 18 años, identificado como Candia, denunció que fue sorprendido en su domicilio por otro sujeto, de apellido Sánchez, quien habría llegado en evidente estado de ebriedad y con un arma blanca en mano.

Según el relato de la víctima, Sánchez le reclamaba una campera que supuestamente le habrían sustraído días atrás, y tras una fuerte discusión, intentó atacarlo con un cuchillo.

Alertados del incidente, efectivos de la División Prevención de la Departamental 13 iniciaron un rastrillaje en la zona y lograron interceptar al acusado en la calle Gustavo Paredes. Durante la requisa, el joven entregó el arma blanca, la cual fue secuestrada como evidencia.

Sánchez fue trasladado a la Comisaría 41 y quedó a disposición de la Justicia. La investigación continúa para esclarecer por completo los hechos.