Comenzó el juicio contra un hombre acusado de asesinar a su pareja de 11 puñaladas

El acusado, Alejandro Roldán (28), enfrenta un juicio por homicidio doblemente calificado, tras ser señalado como el autor del brutal femicidio de Verónica Escobar (22), ocurrido en 2021 en Chaupi Pozo.

Hoy 11:48

Este lunes inició el juicio oral contra Alejandro Roldán (28), acusado de haber asesinado de 11 puñaladas a su pareja, Verónica Escobar (22), en un hecho ocurrido el 21 de febrero de 2021 en el paraje San Roque, cerca de Chaupi Pozo, departamento Banda.

La Fiscalía le imputa el delito de “homicidio doblemente calificado, por la relación de pareja y mediando violencia de género”, figura que prevé como única pena la prisión perpetua. La pareja tenía un hijo en común de 8 años.

De acuerdo con la investigación, el hecho se produjo alrededor de las 6 de la mañana del domingo, cuando Roldán regresó a la vivienda tras haber pasado la noche en un local de pool consumiendo bebidas alcohólicas. Según las pesquisas, Escobar habría manifestado su intención de poner fin a la relación, cansada de la conducta de su pareja, lo que habría desencadenado una violenta discusión.

Vecinos del lugar relataron que escucharon gritos y luego vieron salir corriendo al acusado. La víctima, gravemente herida con múltiples cortes en el abdomen y el tórax, intentó pedir auxilio en viviendas cercanas, pero se desvaneció en el camino. Fue su madre quien la encontró sin vida cerca de las 7.30 de la mañana.

Tras el ataque, Roldán huyó en una motocicleta y permaneció oculto en la zona de hornos del paraje Los Díaz. Tres días más tarde se entregó, alegando sufrir “amnesia selectiva” y afirmando no recordar lo ocurrido.

Al ser indagado, dijo recuperar parcialmente la memoria. Según los investigadores, no negó haber atacado a Escobar, aunque intentó justificar sus acciones relatando supuestas situaciones previas.

El informe forense determinó que Verónica Escobar recibió 11 puñaladas, una de ellas en la zona genital, hecho que fue subrayado por la Fiscalía en la acusación.