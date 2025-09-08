Ingresar
Brisa Flores, la hija de Huguito, presentará su primera session en vivo

La joven cantante de 19 años continúa el legado musical de su padre y estrenará un show con cuatro canciones el próximo 10 de septiembre a través de plataformas digitales.

Hoy 12:22
Brisa Flores

Brisa, hija del reconocido músico Huguito Flores, avanza con paso firme en su carrera musical y se prepara para un nuevo desafío: su primera sesión en vivo. La presentación se realizará el 10 de septiembre y contará con un repertorio de cuatro canciones, buscando conquistar a su público tanto en vivo como en todas las plataformas digitales.

La joven artista comenzó su carrera con una versión acústica de “Manos de Tijera”, y luego experimentó con géneros urbanos junto al salteño Christian Herrera, con quien grabó una versión en guaracha de “Creo en el amor”, que rápidamente se convirtió en un éxito en vistas y reproducciones. Más recientemente, lanzó “Cómo mirarte”, junto a Franco de La Banda de Potencia, consolidando su crecimiento como cantante profesional.

Con su música, Brisa no solo busca ganarse un lugar en la escena nacional, sino también honrar el legado de su padre, llevando su estilo y emoción a todos los rincones del país.

