Scaloni confirmó que la Selección Argentina tendrá al menos tres cambios para enfrentar a Ecuador

El entrenador albiceleste atendió a los medios en el predio de la AFA en Ezeiza antes de la última fecha de Eliminatorias.

Hoy 12:29

El entrenador Lionel Scaloni brindó este lunes una conferencia de prensa en la previa del duelo entre la Selección Argentina y Ecuador, que se disputará este martes desde las 20:00 en Guayaquil por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El técnico adelantó que habrá tres cambios respecto al equipo que venció 3-0 a Venezuela. Entre las principales novedades, confirmó las titularidades de Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez, mientras que el capitán será Nicolás Otamendi, quien jugará su último partido de Eliminatorias.

“Otamendi es un referente de esta Selección nacional y es un jugador importantísimo para nosotros. Mañana será el capitán”, señaló Scaloni, en referencia al defensor que asumirá la cinta ante la ausencia de Lionel Messi, licenciado tras el duelo con la Vinotinto.

Frases destacadas de Scaloni

Durante el contacto con la prensa, Scaloni dejó varias definiciones sobre la actualidad del equipo y el futuro:

“No tengo clara una lista de jugadores para el Mundial. Todavía estamos lejos y pueden pasar muchas cosas”.

“Alexis Mac Allister está bien, no sé si al 100 por ciento, pero podría jugar”.

“Lautaro Martínez va a tener la posibilidad de jugar mañana. Los que jugaron menos merecen estar”.

“No hablé con Leo del próximo Mundial. Sé que se lo tomará con tranquilidad y lo que decida estará bien”.

“Ecuador será una buena prueba, es una selección que está haciendo las cosas bien y es de las importantes en el mundo”.

“Tengo la mejor relación con Chiqui Tapia y si me tengo que sentar a hablar de mi futuro, lo haré. Estoy cómodo aquí, pero mi foco está en lo inmediato”.

El entrenador también valoró la aparición de los jóvenes: “En estos partidos buscamos que vayan sumando confianza. Siempre estamos abiertos a nuevas convocatorias, lo primordial es que sean buenos jugadores y buenas personas dentro del grupo”.

Cómo llega Argentina

Con la clasificación asegurada y el primer puesto confirmado, Argentina afrontará el compromiso en Guayaquil con espacio para sorpresas en el once inicial. Scaloni ya otorgó minutos a Franco Mastantuono y Nicolás Paz frente a Venezuela, y esta vez podrían producirse los debuts de Julio Soler y el Flaco López, recientemente convocados.

Además de los ingresos de Lautaro Martínez y Mac Allister, se perfila como titular Leonardo Balerdi, en reemplazo del suspendido Cristian Romero. Thiago Almada seguirá ocupando el lugar vacante tras el retiro de Ángel Di María.

La posible formación de Argentina

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Argentina visitará a Ecuador en un estadio donde apenas jugó en dos oportunidades, con un historial favorable de una victoria y un empate.