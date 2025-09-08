Argentinos Juniors y Lanús van por un lugar en las semifinales de la Copa Argentina

El Bicho y el Granate se miden esta noche desde las 21.10 en el Cilindro de Avellaneda buscando meterse entre los mejores cuatro del torneo.

Hoy 10:43

Argentinos Juniors y Lanús se enfrentarán este lunes desde las 21.10 en el Cilindro de Avellaneda, por los cuartos de final de la Copa Argentina 2025. El partido, que será arbitrado por Darío Herrera y televisado por TyC Sports, definirá al rival del ganador de Newell’s-Belgrano en semifinales.

► HACÉ CLICK AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

El Bicho de La Paternal llega a esta instancia con el objetivo de alcanzar por tercera vez en su historia las semifinales del certamen. El equipo de Nicolás Diez viene de golear a Racing por 4-1 y de caer frente a Independiente Rivadavia, aunque en la tabla anual se mantiene cuarto y con aspiraciones de cerrar un gran año. La duda principal pasa por la recuperación de Federico Fattori, que arrastra una fascitis plantar y podría volver al equipo. Argentinos eliminó a Excursionistas en la fase anterior.

Por su parte, el Granate llega golpeado tras sufrir su derrota más dura del año: 3-0 ante Vélez. El equipo de Mauricio Pellegrino perdió en ese partido a su arquero Nahuel Losada, con molestias en el codo, y acumula una larga lista de lesionados, entre ellos Marcelino Moreno, Carlos Izquierdoz y Felipe Peña Biafore. Además, Lanús no deja de pensar en la serie de Copa Sudamericana contra Fluminense y en el Clausura, aunque buscará repetir lo hecho ante Huracán, al que eliminó en octavos de Copa Argentina.

La probable formación de Argentinos Juniors

Diego Rodríguez; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Federico Fattori o Juan José Cardozo, Alan Lescano, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Tomás Molina y Matías Giménez Rojas. DT: Nicolás Diez.

El posible once de Lanús

Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz o Ezequiel Muñoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Dylan Aquino, Alexis Segovia y Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.