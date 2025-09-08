“Kombate Ancestral Fest”: metal local y del NOA desembarca en Santiago este sábado

Una velada única con bandas de Córdoba, Tucumán y propuestas locales; entradas anticipadas con sorteos incluidos.

Hoy 13:17

El sábado 13 de septiembre se vivirá una noche cargada de energía y distorsión con la llegada del Kombate Ancestral Fest, un evento que reunirá a destacadas bandas de la escena metalera y punk del NOA. El encuentro será a partir de las 22 horas en Tinkuy Patio Cultural, ubicado en el Club Hípico del Parque Aguirre, en Ciudad Capital.

En esta edición, el festival contará con la participación de FINISH HIM, banda de thrash metal old school oriunda de Córdoba, que por primera vez pisará suelo santiagueño para presentar su potente disco “Choose Your Destiny”, el cual recibió una excelente respuesta tanto en medios especializados como en el público.

Desde Tucumán llegará AWQANÁKUY, grupo de heavy metal con una sólida trayectoria que también debutará en Santiago presentando su reciente trabajo “Supraconciencia”, un disco conceptual que ha sido elogiado por la crítica.

La escena local estará bien representada por dos propuestas que no paran de crecer: RUÍN, que continúa consolidando su identidad con presentaciones cada vez más convocantes, y TRAICIONADOS, banda joven que lleva la bandera del punk hardcore santiagueño con actitud y frescura.

Además de los shows en vivo, el festival tendrá sorteos de importantes premios entre quienes adquieran su entrada, que ya se pueden conseguir de manera anticipada a $6.000.

Con un line-up potente y diverso, el Kombate Ancestral Fest promete ser uno de los eventos más destacados del año para los amantes del metal y el punk. Una oportunidad única para disfrutar del talento regional en una noche donde la música será protagonista.