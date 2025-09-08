"Milei es una mala persona y el pueblo siente que tiene un presidente que no lo quiere"

Así lo expresó durante un diálogo con Radio Panorama el senador Gerardo Montenegro tras las elecciones en provincia de Buenos Aires y el contundente triunfo del peronismo sobre los candidatos del Gobierno Nacional.

Hoy 13:40

El senador Gerardo Montenegro cuestionó con dureza al presidente Javier Milei, luego del triunfo del peronismo en las elecciones bonaerenses. En diálogo con Radio Panorama, aseguró que el resultado refleja “un mensaje claro del pueblo hacia el Gobierno Nacional”.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“El pueblo se ha expresado, estamos en democracia y cada dos años la gente manifiesta su satisfacción o insatisfacción. Primero ha ratificado la gestión de Kicillof, que es totalmente diferente y tiene que ver con los valores que expresamos desde el peronismo referentes a un Estado presente para todos los sectores, especialmente los más débiles”, señaló.

Montenegro apuntó contra el discurso oficial y sostuvo que “quedaron atrapados en el relato”, al remarcar que “no pueden decir que hay menos pobres cuando personas que eran de clase media ahora están peor” y que “los jóvenes no consiguen trabajo y las familias no tienen acceso a la salud pública”.

En ese sentido, afirmó que la ciudadanía también le marcó un límite a Milei: “El votante que le dijo al peronismo que este esquema inflacionario no iba más, ahora le dijo que no a Milei. El presidente no solo no está solucionando los problemas, sino que maltrata: festeja no dar aumentos a los jubilados o la ausencia del Estado para los discapacitados”.

El legislador sostuvo que el mandatario “no quiere a su país ni a su pueblo” y criticó la influencia de los sectores financieros: “Con la complicidad de los grandes grupos económicos están planchando el dólar, pero tenemos una hiperinflación en dólares que escandaliza a cualquier país. La gente le hizo saber eso”.

Gerardo Montenegro en Radio Panorama.

En cuanto a su espacio político, Montenegro reconoció que el peronismo atraviesa un proceso de autocrítica: “Hay una pérdida de confianza en algunos dirigentes, pero el pueblo no cambia sus banderas de producción, trabajo e inclusión. Queremos un país inclusivo, con salud y educación pública garantizadas por un Estado presente”.

De cara al futuro electoral, advirtió que “Milei seguramente reciba un castigo también en Santiago del Estero porque el pueblo está sufriendo sus malas políticas en áreas como el transporte, la energía y también en su poder adquisitivo”. Y añadió que también “el comercio local y el sector productivo se ven en desventaja competitiva con estos ajustes”.

Finalmente, Montenegro volvió a cuestionar al presidente en términos personales: “La crisis económica no puede llevarnos a ser malas personas. Milei es una mala persona que se ríe del abandono del Estado a los discapacitados. Cómo puede ser buena persona alguien que manda a pegarle a los jubilados, o que busca hacer daño a propósito. El pueblo siente eso, que tiene un presidente que no lo quiere”.