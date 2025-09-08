Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 08 SEP 2025 | 25º
X
Somos Deporte

Franco Colapinto afronta la recta final de la Fórmula 1 con ocho carreras decisivas: días, horarios y TV

El Gran Premio de Monza finalizó la temportada en Europa y ahora habrá nuevos destinos que incluirán Sudamérica, América del Norte y Asia.

Hoy 14:43

El piloto argentino Franco Colapinto se prepara para encarar las últimas ocho fechas de la Fórmula 1, en un calendario que lo tendrá en circuitos conocidos pero con el desafío de competir con un auto menos competitivo que en 2024.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El joven de Alpine tendrá como ventaja que ya corrió en la mayoría de las pistas el año pasado, cuando formaba parte de Williams, y allí logró resultados destacados como sus primeros puntos en el Gran Premio de Azerbaiyán. Sin embargo, la falta de potencia en rectas largas lo complica en trazados veloces, algo que quedó en evidencia en Monza, donde pese a buenos tiempos de vuelta no pudo escapar de los últimos lugares.

Te recomendamos: La bronca de Franco Colapinto por la carrera de Alpine en el GP de Italia: “Fue aburrida y no tuvimos ritmo”

La próxima cita será en Bakú, entre el 19 y 21 de septiembre, en el circuito callejero donde Colapinto consiguió sus primeros puntos en la máxima categoría. Dos semanas más tarde, el 5 de octubre, competirá en el Gran Premio de Singapur, donde la temporada pasada finalizó 11º, a un paso de sumar.

En octubre, la actividad se trasladará a Norteamérica con las carreras de Austin (17 al 19) y México (24 al 26). Luego, el 7 al 9 de noviembre, llegará el turno del Gran Premio de Brasil, donde se espera una gran presencia de fanáticos argentinos alentando al joven piloto.

Las últimas tres fechas serán de máxima exigencia por el calendario ajustado: Las Vegas (20 al 22 de noviembre), Qatar (28 al 30 de noviembre) y Abu Dhabi (5 al 7 de diciembre), donde se cerrará la temporada.

Calendario y horarios de Colapinto en F1

  • Azerbaiyán (21 de septiembre) – 8:00 AM (ARG)
  • Singapur (5 de octubre) – 9:00 AM (ARG)
  • Estados Unidos / Austin (19 de octubre) – 16:00 (ARG)
  • México (26 de octubre) – 17:00 (ARG)
  • Brasil / São Paulo (9 de noviembre) – 14:00 (ARG)
  • Las Vegas (22 de noviembre) – 01:00 AM (ARG)
  • Qatar (30 de noviembre) – 13:00 (ARG)
  • Abu Dhabi (7 de diciembre) – 10:00 (ARG)

Todas las competencias de la Fórmula 1 se podrán ver en ESPN, Fox y Disney+.

TEMAS Fórmula 1 Franco Colapinto

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Fuerte caída de las acciones argentinas en Wall Street tras la derrota electoral del Gobierno
  2. 2. Se descompensó mientras manejaba y el camión se desvió hacia el monte en Ruta 34
  3. 3. El tiempo para este lunes 8 de septiembre en Santiago del Estero: la semana comienza con una máxima de 25ºC
  4. 4. Tras la derrota en Buenos Aires, Milei reúne a su círculo íntimo y define cambios claves
  5. 5. Caso Luciana Torres: la defensa de Cesca objeta la condición de querellante
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT