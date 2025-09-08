La Banda: dieron a conocer el cronograma de fumigación para esta semana

Estas acciones buscan complementar los trabajos constantes de limpieza y desmalezamiento que se realizan desde el área con la finalidad de cuidar la salud de los vecinos y mejorar su calidad de vida.

Hoy 14:48

La Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de La Banda dio a conocer el cronograma de fumigación para esta semana en el marco de la campaña de “Lucha contra el Dengue” impulsada desde la gestión del intendente Ing. Roger E. Nediani.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Los trabajos de fumigación iniciaron el lunes 8 en los barrios Primero de Mayo, Ampliación Parque Industrial y IV Centenario; el martes 9 en los barrios Río Dulce, La Isla, Lourdes y 17 de Octubre; el miércoles 10 en los barrios Textil, Juan Perón, Mercantil y Villa Yanuzzi; el jueves 11 en los barrios Palermo, Besares y Libertador; finalmente, el viernes 12 en el cuadrante comprendido entre calle Mitre, Av. Besares, Quintana y República de Líbano.

Estas acciones buscan complementar los trabajos constantes de limpieza y desmalezamiento que se realizan desde el área con la finalidad de cuidar la salud de los vecinos y mejorar su calidad de vida.