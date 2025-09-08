El municipio bandeño concretó un amplio operativo integral de limpieza

La Secretaría de Servicios Públicos desplegó un amplio operativo de higiene y mantenimiento en varios sectores de la ciudad, con el objetivo de mejorar el escurrimiento de aguas y recuperar espacios públicos.

Hoy 14:52

La Municipalidad de La Banda, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, concretó nuevos operativos integrales de erradicación de mini basurales y mantenimiento en distintos barrios de la ciudad.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según se informó, personal del Obrador Misqui Mayu trabajó en la limpieza del desagüe pluvial del barrio Primero de Mayo. Estas tareas buscan optimizar el escurrimiento del agua durante la temporada estival y prevenir anegamientos en la zona.

De manera paralela, se llevaron adelante operativos de limpieza y desmalezamiento en los barrios El Polear, Mama Antula II, Río Dulce y San Carlos, además de en el sector comprendido entre avenida 25 de Mayo y Almafuerte. Los trabajos fueron ejecutados en conjunto por los obradores Misqui Mayu, San Fernando y San Carlos.

Desde la comuna recordaron a los vecinos la importancia de respetar los horarios de recolección de residuos, utilizar correctamente los contenedores y denunciar a quienes arrojen basura en espacios públicos, ya que existen normativas que sancionan este accionar.

Asimismo, se puso a disposición de la comunidad un canal de comunicación a través de WhatsApp (3854733488) para consultas o solicitudes relacionadas con los servicios públicos.