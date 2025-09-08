Ángela Torres habló sobre Rusherking y aclaró sus dichos: “Ya no es mi mundo”

La actriz respondió a las repercusiones que generaron sus críticas al cantante en un streaming y aseguró que respeta si él se sintió mal. También reveló por qué lo dejó de seguir en redes sociales.
En una entrevista con Puro Show (eltrece), Ángela Torres se refirió a la polémica que se generó luego de que hiciera comentarios críticos sobre su exnovio, Rusherking, en un programa de streaming. La actriz también habló sobre la respuesta que dio el cantante a través de las redes.
“Hizo un tuit con lo que dijiste dando a entender como que vos te paseabas por todos los programas hablando un poco”, le planteó un cronista. Ella contestó: “Sí, lo vi. No sé, yo no siento que sea así. Tampoco soy nadie para hablar sobre la percepción de él. Ya no es mi pareja, así que no es mi mundo”.
Torres explicó que el malestar habría surgido por una anécdota relacionada con los gastos durante la relación: “Fue una parte de lo que venían hablando como chistecitos al aire. Hablé de mí. Dije que yo me patinaba la guita flasheando que tenía un ingreso económico que no tenía, pero desde mí”.
La artista aseguró que entiende si sus palabras incomodaron a Rusherking: “Respeto si se sintió mal. No soy la dueña de la verdad”.
Sobre el vínculo digital con su expareja, contó que no se tienen bloqueados, pero confirmó que lo dejó de seguir: “Lo hice cuando nos separamos, por un bienestar personal, de hacer un proceso y seguir con mi vida. Lo respeto y le mando un abrazo”.
Finalmente, cuando le preguntaron qué pasaría si Rusherking le pidiera conversar, respondió: “Por mí no hay drama. Tengo una buena relación con todos mis ex. Los quiero mucho”.