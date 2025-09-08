Rusia citó al embajador argentino en Moscú por las acusaciones de espionaje vinculadas al caso Karina Milei

El Kremlin rechazó las denuncias del Gobierno argentino sobre una supuesta injerencia rusa en la filtración de audios y advirtió que la controversia puede afectar la relación bilateral.

Hoy 15:27

El Ministerio de Exteriores de Rusia convocó este domingo al embajador argentino en Moscú, Enrique Ignacio Ferrer Vieyra, para exigir explicaciones sobre las declaraciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien denunció la existencia de “campañas de información, desinformación e influencia contra el Estado argentino” en las que habría ciudadanos rusos involucrados.

La reacción oficial llegó luego de que Bullrich vinculara esas maniobras con el escándalo de escuchas que afectó al Gobierno y expuso audios de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

En un comunicado, la Cancillería rusa rechazó “rotundamente” las acusaciones y las calificó de “infundadas y gratuitas, carentes de pruebas”. Además, advirtió que este tipo de declaraciones “no contribuyen al mantenimiento de las relaciones amistosas constructivas que existen entre nuestros países” y pidió aclaraciones “en el plazo más corto posible”.

La controversia suma tensión al vínculo bilateral en un momento delicado para la administración de Javier Milei, que afronta una crisis política tras las filtraciones.

Bullrich había denunciado que Moscú buscaba influir en organizaciones civiles argentinas y que esas operaciones estaban relacionadas con los audios que salieron a la luz. A su vez, en otras grabaciones, el exjefe de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, habló de presuntos sobornos y apuntó contra Karina Milei.

La Embajada de Rusia en Argentina ya había desmentido la semana pasada estas acusaciones, a las que calificó de “falsas e infundadas”. Sin embargo, el cruce diplomático se intensificó tras la denuncia pública de la ministra de Seguridad, en un escenario de alta sensibilidad política interna.