Ranking ATP: Marco Trungelliti escaló 33 puestos y Carlos Alcaraz es el nuevo número 1 del mundo

El santiagueño se consagró este domingo en Austria y el español gritó campeón en el US Open.

Hoy 15:32

El santiagueño Marco Trungelliti dio un nuevo golpe en el circuito Challenger y se consagró campeón del Tulln Open en Austria tras vencer al checo Andrew Paulson en sets corridos. Con este título, el segundo en lo que va del año, logró escalar 33 posiciones en el ranking ATP, ubicándose entre las 150 mejores raquetas del mundo.

El triunfo en suelo austríaco confirma el gran momento de Trungelliti, que atraviesa una de sus mejores temporadas y suma puntos claves para seguir consolidándose en el circuito mayor. El tenista de 35 años se posiciona nuevamente como una de las cartas fuertes del tenis argentino en el plano internacional.

Alcaraz vuelve a la cima

En la parte más alta del ranking, el gran protagonista es Carlos Alcaraz, quien se coronó campeón del US Open 2025 tras derrotar a Jannik Sinner por 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4. El español, de apenas 22 años, recuperó el número 1 del mundo con 11.540 puntos, desplazando al italiano que lideraba desde hacía 65 semanas.

El podio lo completan Alexander Zverev (3°) y Novak Djokovic (4°), mientras que el estadounidense Taylor Fritz cayó al quinto lugar.

El ranking de los argentinos

A nivel nacional, el balance no fue del todo positivo tras un US Open sin grandes actuaciones:

Francisco Cerúndolo , el mejor argentino del momento, descendió al puesto 21.

, el mejor argentino del momento, descendió al puesto 21. Sebastián Báez ocupa el 41°.

ocupa el 41°. Camilo Ugo Carabelli , 43°.

, 43°. Francisco Comesaña , 61°.

, 61°. Tomás Etcheverry , 64°.

, 64°. Mariano Navone , 81°.

, 81°. Juan Manuel Cerúndolo , 86°.

, 86°. Y ahora, Marco Trungelliti se sumó al lote con su ingreso al puesto 150, reflejando el gran repunte de su temporada.

El desafío de Trungelliti será sostener este nivel en lo que resta del año para seguir escalando y acercarse a los torneos más importantes del circuito ATP.