Jerome Meyinsse: “Estoy aquí para ayudar al equipo y sumar mi experiencia”

El flamante refuerzo de Quimsa expresó sus sensaciones tras su llegada a Santiago del Estero.

Hoy 15:42

El flamante refuerzo de Quimsa, Jerome Meyinsse, comenzó a vivir sus primeros días en Santiago del Estero y ya dejó en claro cuáles son sus expectativas para la temporada que se avecina. El pívot estadounidense de 36 años arribó el pasado viernes y rápidamente se integró al plantel dirigido por Leandro Ramella.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Estoy muy contento y me siento cómodo desde el primer día porque tengo amigos con quienes ya jugué. Estoy listo para comenzar, creo que va a ser una linda temporada. Ahora hay que ponernos en forma y aprender cómo juega cada uno”, expresó el jugador nacido en Louisiana, que conoce bien a la institución tras haberla enfrentado en distintas oportunidades.

Meyinsse, con pasado en Regatas Corrientes y San Lorenzo, destacó que su regreso al básquet argentino fue una decisión natural: “Fue fácil volver porque ya conozco La Liga, la cultura y el idioma. Lo conozco a Quimsa porque siempre es protagonista. Me interesa el proyecto de la institución y el gran trabajo que ya hicieron”.

En ese sentido, el experimentado interno dejó clara su ambición para esta etapa: “Queremos ganar nuevamente todos los títulos que ya consiguió el club. Estoy aquí para ayudar al equipo en las competencias y aportar mi experiencia para volver a ganar”.

Mientras tanto, La Fusión continúa con los entrenamientos en el Estadio Ciudad. En los próximos días, el plantel se trasladará a Rosario, donde disputará un cuadrangular amistoso frente a Independiente, Instituto y Unión, como preparación para el inicio de la Liga Nacional 2025/26.