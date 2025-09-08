Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 08 SEP 2025 | 25º
X
Somos Deporte

Jerome Meyinsse: “Estoy aquí para ayudar al equipo y sumar mi experiencia”

El flamante refuerzo de Quimsa expresó sus sensaciones tras su llegada a Santiago del Estero.

Hoy 15:42
Jerome Meyinsse

El flamante refuerzo de Quimsa, Jerome Meyinsse, comenzó a vivir sus primeros días en Santiago del Estero y ya dejó en claro cuáles son sus expectativas para la temporada que se avecina. El pívot estadounidense de 36 años arribó el pasado viernes y rápidamente se integró al plantel dirigido por Leandro Ramella.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Estoy muy contento y me siento cómodo desde el primer día porque tengo amigos con quienes ya jugué. Estoy listo para comenzar, creo que va a ser una linda temporada. Ahora hay que ponernos en forma y aprender cómo juega cada uno”, expresó el jugador nacido en Louisiana, que conoce bien a la institución tras haberla enfrentado en distintas oportunidades.

Meyinsse, con pasado en Regatas Corrientes y San Lorenzo, destacó que su regreso al básquet argentino fue una decisión natural: “Fue fácil volver porque ya conozco La Liga, la cultura y el idioma. Lo conozco a Quimsa porque siempre es protagonista. Me interesa el proyecto de la institución y el gran trabajo que ya hicieron”.

En ese sentido, el experimentado interno dejó clara su ambición para esta etapa: “Queremos ganar nuevamente todos los títulos que ya consiguió el club. Estoy aquí para ayudar al equipo en las competencias y aportar mi experiencia para volver a ganar”.

Mientras tanto, La Fusión continúa con los entrenamientos en el Estadio Ciudad. En los próximos días, el plantel se trasladará a Rosario, donde disputará un cuadrangular amistoso frente a Independiente, Instituto y Unión, como preparación para el inicio de la Liga Nacional 2025/26.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Fuerte caída de las acciones argentinas en Wall Street tras la derrota electoral del Gobierno
  2. 2. Se descompensó mientras manejaba y el camión se desvió hacia el monte en Ruta 34
  3. 3. El tiempo para este lunes 8 de septiembre en Santiago del Estero: la semana comienza con una máxima de 25ºC
  4. 4. Tras la derrota en Buenos Aires, Milei reúne a su círculo íntimo y define cambios claves
  5. 5. Caso Luciana Torres: la defensa de Cesca objeta la condición de querellante
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT