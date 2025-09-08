Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 08 SEP 2025
Entregaron 14 viviendas sociales en el departamento Moreno

Las familias beneficiadas pertenecen a Las Tinajas, Santa Rita y La Fortuna. La entrega fue encabezada por el ministro Ángel Niccolai en representación del gobernador Gerardo Zamora.

Hoy 15:48

En el marco del programa provincial de viviendas sociales, este lunes se entregaron 14 unidades habitacionales a familias de la localidad de Las Tinajas y de los parajes Santa Rita y La Fortuna, en el departamento Mariano Moreno.

El acto estuvo encabezado por el ministro de Desarrollo Social, Ángel Niccolai, en representación del gobernador Gerardo Zamora. Las viviendas fueron construidas con fondos provinciales y con el acompañamiento de la Comisión Municipal de Las Tinajas, a cargo de Hugo Ferreyra, junto a la Asociación Civil Barcelona y la Asociación de Fomento Comunal “Trabajamos Por Nosotros Las Tinajas”.

La ceremonia se realizó en el domicilio de la familia de Zulma Barrientos, en el paraje La Fortuna, donde se efectuó el corte de cintas y la entrega simbólica de llaves y certificados.

Niccolai felicitó a las familias beneficiadas y subrayó la importancia del trabajo articulado con municipios y organizaciones. “Vamos a continuar trabajando para beneficiar a las familias que más lo necesitan y en los lugares más difíciles de llegar”, aseguró.

