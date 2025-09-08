Salta: condenan a perpetua a la madre que golpeó hasta matar a su hijo

La Justicia de Salta condenó a Lidia Raquel Cardozo por el brutal asesinato de su hijo Guillermo Leonel Francia, ocurrido en agosto de 2023. Además, la mujer será incorporada al Banco de Datos Genéticos.

Hoy 15:57

La Justicia de Salta aplicó este lunes la pena máxima a Lidia Raquel Cardozo, quien fue condenada a prisión perpetua por el homicidio de su hijo de 11 años, Guillermo Leonel Francia. El hecho ocurrió el 31 de agosto de 2023 en el barrio Solidaridad, zona sudeste de la capital provincial.

El fallo fue emitido por los jueces Leonardo Feans, Martín Pérez y Francisco Mascarello, quienes también dispusieron que Cardozo sea registrada en el Banco de Datos Genéticos, medida habitual en casos de delitos graves.

Durante el juicio, el fiscal penal Santiago López Soto, de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, solicitó la máxima pena por homicidio calificado por el vínculo y lesiones leves calificadas por el vínculo. La querella acompañó el pedido, mientras que la defensa solicitó la absolución o la consideración de atenuantes por emoción violenta.

En la última audiencia, Cardozo negó haber ejercido violencia física o verbal sobre su hijo y aseguró que pensó que las manchas de sangre en su hogar eran de su perra en celo, describiendo la muerte como un accidente doméstico. Sin embargo, la autopsia confirmó que Leonel falleció a causa de un traumatismo en la cabeza producido por una lesión punzopenetrante.

El crimen ocurrió cuando el menor fue trasladado al hospital Papa Francisco con una grave lesión en la cabeza. Los médicos no pudieron salvarlo, confirmando la gravedad de la situación y la intencionalidad del acto.