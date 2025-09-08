Detuvieron a un joven en el Bº Virgen de Guadalupe por amenazas, robo y daños

La Policía de la Comisaría 54 del barrio Los Flores realizó un operativo que culminó con la aprehensión de un hombre de 29 años y el secuestro de una bicicleta vinculada a los hechos.

Hoy 16:28

Efectivos de la Comisaría 54 del barrio Los Flores, dependiente del Departamento de Seguridad Ciudadana Nº 16, detuvieron a un joven de 29 años en el barrio Virgen de Guadalupe acusado de amenazas, robo y daños.

El procedimiento se realizó en una vivienda del sector y finalizó sin incidentes, aseguraron las fuentes policiales. Durante la requisa, los efectivos secuestraron una bicicleta rodado 29, marca ZMB, de color negro con detalles rosados, que estaría vinculada a la causa investigada.

El detenido quedó a disposición de la Justicia junto con la bicicleta incautada, mientras que las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer todos los hechos relacionados con el caso.