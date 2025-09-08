Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 08 SEP 2025 | 28º
X
Policiales

Detuvieron a un joven en el Bº Virgen de Guadalupe por amenazas, robo y daños

La Policía de la Comisaría 54 del barrio Los Flores realizó un operativo que culminó con la aprehensión de un hombre de 29 años y el secuestro de una bicicleta vinculada a los hechos.

Hoy 16:28

Efectivos de la Comisaría 54 del barrio Los Flores, dependiente del Departamento de Seguridad Ciudadana Nº 16, detuvieron a un joven de 29 años en el barrio Virgen de Guadalupe acusado de amenazas, robo y daños.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El procedimiento se realizó en una vivienda del sector y finalizó sin incidentes, aseguraron las fuentes policiales. Durante la requisa, los efectivos secuestraron una bicicleta rodado 29, marca ZMB, de color negro con detalles rosados, que estaría vinculada a la causa investigada.

El detenido quedó a disposición de la Justicia junto con la bicicleta incautada, mientras que las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer todos los hechos relacionados con el caso.

TEMAS Policía de Santiago del Estero

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Fuerte caída de las acciones argentinas en Wall Street tras la derrota electoral del Gobierno
  2. 2. Se descompensó mientras manejaba y el camión se desvió hacia el monte en Ruta 34
  3. 3. Caso Luciana Torres: la defensa de Cesca objeta la condición de querellante
  4. 4. Añatuya: colectivo de larga distancia fue atacado a piedrazos en plena ruta
  5. 5. El “Gordo Dan” pidió cambios en el equipo libertario y apuntó contra Sebastián Pareja
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT