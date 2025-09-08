Cristina Kirchner no llamó a Axel Kicillof pese al triunfo de Fuerza Patria en Buenos Aires

El gobernador bonaerense celebró la victoria con saludos de mandatarios extranjeros y dirigentes locales, pero no recibió un mensaje directo de la expresidenta, que solo envió un audio a la militancia. El gesto profundiza la interna en el peronismo.

Hoy 16:27

A pesar del contundente triunfo de Fuerza Patria en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, Cristina Kirchner no se comunicó con Axel Kicillof para felicitarlo.

Según confirmaron fuentes del gobierno bonaerense, el mandatario recibió llamados de gobernadores y de los presidentes de Brasil y Uruguay, pero no de la expresidenta ni de su hijo Máximo Kirchner.

Durante los festejos en la sede partidaria, antes del discurso del gobernador, se difundió un audio grabado por Cristina Kirchner, en el que saludó al pueblo bonaerense y destacó el resultado como un freno a las políticas de Javier Milei. Sin embargo, la falta de un contacto personal con Kicillof sorprendió en el oficialismo.

El gesto reaviva las tensiones internas en el peronismo, ya que Kicillof decidió desdoblar la elección pese a las críticas de La Cámpora y dirigentes como Mayra Mendoza. Ahora, con la victoria, el gobernador gana peso político nacional y algunos lo proyectan como posible candidato presidencial en 2027.

En su discurso, Kicillof fue cauteloso: “Para ganarle a Milei vamos a tener que ser muchos más de los que somos hoy. No alcanza los que somos”, señaló, al tiempo que insistió en priorizar el programa antes que los nombres.

El resultado electoral dejó un claro mensaje: Fuerza Patria se impuso por 13 puntos sobre La Libertad Avanza, con un 63% de participación. El peronismo ganó en seis de las ocho secciones electorales y en 99 de los 135 municipios bonaerenses.