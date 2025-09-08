Ingresar
Pozo Hondo: atraparon a dos sospechosos con un arma de fuego y restos de animal silvestre

El operativo contó con presencia de testigos y personal de Criminalística, que realizó las pericias correspondientes en el lugar, asegurando la evidencia incautada.

Hoy 16:34

En la noche del domingo, un operativo policial en la localidad de Pozo Hondo, departamento Jiménez, culminó con la detención de dos hombres y el secuestro de un arma de fuego.

El procedimiento se llevó a cabo sobre la Ruta Provincial N.º 17, tras un llamado que alertaba sobre la presencia de un sujeto armado en la zona. Al llegar al lugar, efectivos de la Comisaría Comunitaria N.º 26 interceptaron a los sospechosos que se trasladaban en una motocicleta Yamaha Crypton azul.

Durante la inspección, los uniformados detectaron que uno de los hombres portaba una escopeta calibre 16 con varios cartuchos. Además, llevaban dos bolsas negras que contenían restos de un animal silvestre.

Por disposición de la fiscalía interviniente, se secuestraron el arma, la moto y los teléfonos celulares de los sospechosos, quienes quedaron aprehendidos a disposición de la Justicia. El procedimiento contó con la presencia de testigos y del personal de Criminalística, que realizó las pericias correspondientes en el lugar.

