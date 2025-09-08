Javier Milei fue invitado a participar de un encuentro de la ultraderecha europea en Madrid

El partido español Vox anunció que el Presidente argentino asistirá al evento “Viva 2025”, aunque desde la Casa Rosada todavía no confirmaron el viaje.

Hoy 16:30

La agrupación española Vox informó este lunes que Javier Milei fue invitado a participar de un encuentro del grupo parlamentario europeo de extrema derecha Patriotas, que se realizará en Madrid el próximo fin de semana.

El evento, denominado “Viva 2025”, fue calificado por el portavoz de Vox, Juan Antonio Fúster, como “el mayor evento político del año”. Según indicó en conferencia de prensa, además de Milei asistirán otros líderes internacionales, aunque evitó dar nombres.

De confirmarse la presencia del mandatario, sería su primera visita oficial a España tras la derrota electoral de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, un contexto en el que el Gobierno evalúa cambios en su estrategia política.

Desde la Casa Rosada aclararon que, por el momento, el viaje no está confirmado.