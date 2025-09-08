Recuperan una motocicleta con pedido de secuestro vigente en Tucumán

Personal de la Unidad Táctica Motorizada interceptó una Honda Wave blanca en la intersección de Suipacha y Juan Bautista Alberdi; el conductor no pudo acreditar la propiedad del rodado y quedó a disposición de la Justicia.

Hoy 16:41

Anoche, alrededor de las 23, efectivos de la Unidad Táctica Motorizada (UTM) de Tucumán recuperaron una motocicleta que registraba un pedido de secuestro vigente en la provincia. El operativo se llevó a cabo en la intersección de calle Suipacha y avenida Juan Bautista Alberdi, en jurisdicción de la Comisaría Comunitaria N.º 40.

Durante un recorrido de prevención, los uniformados observaron a dos jóvenes circulando en una motocicleta Honda Wave de color blanco. Al solicitar la documentación correspondiente, el conductor, identificado como Rivero, de 25 años y oriundo de Villa Río Hondo, no pudo acreditar la propiedad del rodado.

Tras una consulta a la base de datos policial, se constató que la motocicleta tenía un pedido de secuestro desde el 18 de enero de 2024 por una causa de hurto registrada en la Comisaría 5.ª de Tucumán.

Por disposición de la fiscalía interviniente, la moto quedó secuestrada y se labraron las actas correspondientes de identificación al conductor, mientras continúa la investigación.