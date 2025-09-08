La Municipalidad comenzó la plantación de más de 2300 árboles en el barrio Juan Díaz de Solís

El trabajo fue realizado por personal de la Dirección de Parques y Paseos de la Municipalidad.

Continuando con el programa de arbolado urbano, la Municipalidad de la Capital inició la plantación de más de 2300 nuevos ejemplares en las veredas y espacios de uso común del barrio Juan Díaz de Solís.

Allí, la Dirección de Parques y Paseos colocó thevetias, moras híbridas, paraísos, fresnos y pezuñas de vaca; previendo avanzar los próximos días por el barrio La Católica.

Cabe recordar que la comuna ya concretó tareas de reforestación en los barrios Parque del Río, Alberdi, Belén, Ejército Argentino, Vinalar y Huaico Hondo, además de cubrir numerosas plazas, paseos y otros espacios verdes.

Los trabajos forman parte del programa de arbolado Urbano que impulsa la intendente, Ing. Norma Fuentes, que por ordenanza tiene por objetivo plantar 60.000 árboles por año.