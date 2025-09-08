El duro mensaje del plantel de Independiente tras la descalificación de la Copa Sudamericana: “Dolor e injusticia”

Los jugadores se unieron para mandar un mensaje público. Pidieron el apoyo del fútbol argentino y aseguraron que la resolución de Conmebol “deja un mensaje peligroso”.

El plantel de Independiente difundió este lunes un mensaje en rechazo a la sanción impuesta por la Conmebol, que lo descalificó de la Copa Sudamericana tras los incidentes en Avellaneda en el partido frente a Universidad de Chile. La medida permitió que el conjunto trasandino avanzara de ronda y generó un fuerte malestar en el club de Avellaneda.

El comunicado, leído en un video por Rodrigo Rey, Federico Mancuello e Iván Marcone, apuntó directamente a la resolución del organismo continental. “Injusticia es el sentimiento que nos invade, porque no tuvimos la posibilidad de disputar la clasificación dentro de un campo de juego”, remarcaron los referentes.

Los futbolistas responsabilizaron a los hinchas visitantes por los hechos de violencia y los describieron como “un grupo que vino a nuestro estadio con la clara intención de agredir a nuestra gente”. A su vez, señalaron que durante el partido pidieron a las autoridades suspender el encuentro por el descontrol en las tribunas, pero que no hubo respuesta.

En cuanto a la decisión de Conmebol, el plantel sostuvo que había una salida más justa: “Mismo castigo, incluyendo la descalificación para ambos, o disputar los 45 minutos restantes dentro de la cancha”. Y advirtieron que beneficiar solo a una parte “deja un mensaje peligroso debido a la magnitud de la violencia en los hechos”.

En el cierre, los jugadores hicieron un llamado a la unidad de la familia roja: “Este club es nuestra casa y la tenemos que cuidar entre todos. Más que nunca tenemos que dejar las diferencias de lado y empujar para adelante. Cuando estamos unidos somos más fuertes”.