Scaloni probó cambios en la Selección Argentina de cara al partido ante Ecuador

El DT de la Albiceleste aseguró que habrá varias variantes para visitar a La Tri y este lunes realizó ensayos con algunas sorpresas.

Hoy 17:53

Tras el contundente triunfo por 3-0 ante Venezuela en el Monumental, la Selección Argentina ya piensa en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a Ecuador este martes desde las 20.00 en Guayaquil y lo hará sin Lionel Messi, quien acordó con el cuerpo técnico no viajar.

El entrenador brindó la última conferencia de prensa antes del encuentro y anticipó variantes en el equipo titular. “Seguramente hagamos algunos cambios más porque es importante ver a otros jugadores. Los que han jugado menos merecen jugar y demostrar que pueden estar”, señaló Scaloni.

En la defensa, Emiliano Martínez seguirá bajo los tres palos, mientras que Nicolás Otamendi se mantendría en la zaga junto a Leonardo Balerdi, quien ocupó el lugar de Cristian Romero en la práctica. En los laterales, Gonzalo Montiel reemplazó a Nahuel Molina y Nicolás Tagliafico ocupó la banda izquierda.

En el mediocampo se perfila la continuidad de Leandro Paredes, Rodrigo De Paul y Thiago Almada, con Nicolás González por izquierda y no Franco Mastantuono. En la delantera, Scaloni confirmó a Lautaro Martínez como titular en lugar de Messi y probó primero con Julián Álvarez, aunque luego ingresó Juan Foyth en su posición.

La formación probable de la Albiceleste para visitar a Ecuador sería: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Leonardo Balerdi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Thiago Almada; Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Nicolás González. DT: Lionel Scaloni.