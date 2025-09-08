Entregaron certificados de un curso de posgrado sobre "Reporting Gerencial"

Autoridades de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la UNSE encabezaron la entrega de certificados, organizado desde la Secretaría de Posgrado.

Hoy 18:43

El acto de entrega estuvo encabezado por el decano de Humanidades, Marcelino Ledesma y la vicedecana, Sandra Moreira; quienes estuvieron acompañados por Víctor Fernández y Marcelo Medina, docentes de la carrera de Licenciatura en Administración y responsables de la propuesta de formación.

En ese marco, Marcelino Ledesma reconoció el aporte del equipo que estuvo a cargo del curso de posgrado y destacó que desde la Facultad “estamos trabajando en la manera de continuar poniendo recursos en gestionar y volcarlos a las carreras”.

“Esta propuesta forma parte de esa política de gestión y viene a poner en la agenda una temática que no estaba abordada en profundidad, con una mirada académica que viene a complementar la formación profesional”.

El decano expresó además que "este curso es una posibilidad formativa que para nosotros siempre tiene que tener una característica de accesibilidad y ponerla al alcance de todos, eso nos ha permitido también poder poner este curso de posgrado sin arancelamiento, que se los lleva adelante también con el acompañamiento de un gran equipo docente".

Por su parte, Sandra Moreira agradeció a todos los profesionales "por continuar eligiendo la universidad pública para formarse", así como también al equipo docente.

"La posibilidad que la universidad pública nos brinda de poder formarnos en una propuesta de posgrado es muy importante para cualquier profesional", indicó al respecto.

Asimismo, destacó la participación de los docentes en el curso al expresar: "Que podamos formarnos y hacerlo junto con los egresados para nosotros es muy significativo y se los agradezco, así como también a los egresados, por seguir apostando a la universidad pública y siguen formándose a partir de la elección de estas propuestas".

Finalmente, la vicedecana felicitó a los profesionales y celebró que "hayan cumplido con un objetivo porque a nosotros nos genera mucho orgullo".