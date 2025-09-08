Kicillof insiste en reunirse con Milei: "No es que me muero de ganas pero tengo una responsabilidad"

El gobernador bonaerense recibió un mensaje de felicitación de Guillermo Francos, pero sigue sin comunicación directa con Milei y advierte sobre el impacto de las políticas nacionales en la provincia.

Hoy 19:16

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, reveló que, a pesar del claro triunfo de Fuerza Patria en las elecciones legislativas del domingo, todavía no logró comunicarse directamente con el presidente Javier Milei. “Tenía 500 mensajes, ninguno de Milei pero sí uno de Guillermo Francos, felicitándome”, contó Kicillof en una entrevista con Radio con Vos.

El mandatario bonaerense remarcó que respondió de manera formal al mensaje de Francos, pero que “no formó parte de una convocatoria a dialogar sobre temas de gestión”. Por eso, volvió a solicitar públicamente una reunión con Milei, “por cuarta vez”, para abordar la coordinación de obras y políticas públicas en territorio bonaerense.

Kicillof señaló su preocupación por la interpretación que haga el gobierno nacional de los resultados electorales. “Si lee al revés los resultados diciendo voy a profundizar las mismas políticas, como gobernador representante de 17 millones de habitantes me preocupa mucho”, advirtió.

En cuanto a la comunicación con otros líderes internacionales, el gobernador contó que habló con Lula, Yamandú Orsi, Gabriel Boric, funcionarios de México y la vicepresidenta de España, contrastando con el escaso contacto con autoridades nacionales.

Respecto al impacto de las políticas del gobierno central en la provincia, Kicillof fue contundente: “Necesitamos que de una vez empiece a cuidar el trabajo, el salario, las condiciones de vida. Es eso lo que está golpeando a la provincia”. Y añadió: “Le recomiendo a Milei que tengamos una reunión porque van a empezar a decir que el descalabro financiero que vienen acumulando es por este resultado, echarnos la culpa. Tienen que cortarla inmediatamente con esa línea. No quiero que se use como excusa esto”.

Por último, el gobernador explicó que su objetivo es garantizar la continuidad de las políticas económicas y sociales en la provincia, asegurando que el diálogo con la Casa Rosada es esencial tras los comicios que marcaron una derrota contundente para La Libertad Avanza.