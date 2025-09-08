Con otra asistencia de taco de Retegui, Italia ganó un partidazo ante Israel

El argentino repartió dos pases que terminaron en gol y fue importante en la victoria del equipo de Gennaro Gattuso por 5-4.

En un partido electrizante, Italia superó por 5-4 a Israel en Hungría por la cuarta fecha del Grupo I de las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026. La Azzurra, dirigida por Gennaro Gattuso, tuvo como figura a Mateo Retegui, quien aportó dos asistencias —una de taco— para encaminar la victoria que llegó en tiempo de descuento.

El encuentro comenzó cuesta arriba para Italia. Apenas a los tres minutos, un desafortunado despeje de Manuel Locatelli terminó en gol en contra y puso en ventaja a Israel. Sin embargo, el empate llegó a los 40 con un remate rasante de Moise Kean, tras asistencia de Retegui.

El complemento se jugó a puro vértigo. Israel volvió a golpear con Dor Peretz, pero enseguida Kean igualó con un potente disparo. Minutos después apareció Retegui con una exquisita asistencia de taco para que Matteo Politano marque el 3-2. Más tarde, Giacomo Raspadori, flamante refuerzo del Atlético de Madrid, amplió la ventaja tras una gran jugada colectiva.

Parecía definido, pero sobre el final Israel complicó todo: Alessandro Bastoni convirtió en contra y nuevamente Peretz empató de cabeza a los 89. Sin embargo, en el minuto 91, un centro envenenado de Sandro Tonali terminó en el tanto del desahogo para Italia.

Con este triunfo, la Nazionale suma 9 puntos y se ubica en el segundo lugar del Grupo I, a tres del líder Noruega. Restan dos fechas para el cierre: el primero de cada grupo irá directo al Mundial, mientras que el segundo deberá disputar el repechaje.