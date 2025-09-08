El tremendo elogio de Di María a Scaloni: "Tendríamos que hacerle un contrato de por vida"

Fideo destacó el legado y trabajo del entrenador de la Selección Argentina, reveló su última charla con Messi por su despedida en el país y se refirió a su histórico gol en el clásico rosarino.

Ángel Di María, figura de Rosario Central y emblema de la Selección Argentina en las últimas décadas, brindó una extensa entrevista en la que habló de todo: elogió a Lionel Scaloni, reveló una charla íntima con Lionel Messi, recordó su gol histórico en el clásico rosarino y expresó su último gran deseo como futbolista profesional.

En diálogo con TyC Sports, el Fideo pidió que Scaloni continúe al mando de la Albiceleste por mucho tiempo. "Tendríamos que hacerle un contrato de por vida. No es solo lo que logró, sino lo que sigue haciendo con los más jóvenes, con la Sub 20, con jugadores como Thiago Almada. Se merece seguir muchos años más", afirmó. Además, consideró que la Argentina siempre será candidata a ganar el Mundial gracias al trabajo del cuerpo técnico: "Él no regala nada, el que está mejor juega. Eso hace que la Selección siga compitiendo al máximo nivel".

Di María también explicó por qué decidió despedirse de la Selección tras la Copa América 2024: "Sentí que era el momento. Hay una nueva generación preparada para seguir sola. Me da felicidad verlos crecer y adaptarse. Fue un privilegio estar en esta etapa de la Selección".

Sobre Lionel Messi, su socio histórico, fue contundente: "Lo vi en su despedida en el país, pero hablé con él y le mandé mensaje. No se retira todavía. Le queda esta Eliminatoria, el Mundial y seguramente algún partido más. Para mí es el mejor de la historia y un privilegio haber compartido con él". Incluso reconoció que le encantaría verlo jugar en el fútbol argentino: "Si me pregunta, le voy a decir que sí. Es difícil tomar una decisión así, pero sería hermoso que juegue acá, más allá de los colores".

El actual jugador de Central también se refirió a su golazo de tiro libre ante Newell's en el clásico rosarino, al que puso a la altura de sus conquistas más emblemáticas con la Selección: "Está entre los más importantes de mi carrera. Siempre soñé con volver y vivir cosas hermosas, pero lo que pasó en el clásico superó todo".

Por último, Di María confesó cuál sería el broche de oro para su carrera: "Si el final es siendo campeón con Central, sería una película perfecta. Tengo un año de contrato y si no, veremos si hacemos uno más. Intentaré que este año termine de la mejor manera".